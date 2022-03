Nativa d una regione etiopica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativa d una regione etiopica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Nativa d una regione etiopica

Del tessenei e alla collaborazione con i capi del tigrè in funzione anti-etiopica; così come ebbe grande rilievo l'azione repressiva di cesare maria de vecchi...

Segreto - direttive e piano d'azione per risolvere la questione italo-abissina - con il quale dava avvio alla mobilitazione vera e propria, ponendo l'autunno...