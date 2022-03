Vi gareggiano cani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi gareggiano cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Comunemente chiamato frisbee dog. nelle gare di disc dog, i cani ed i loro accompagnatori umani gareggiano in eventi come prese di distanza e routine di freestyle...

Un cinodromo è uno spazio aperto in cui si svolgono le corse di levrieri. il percorso ha forma ellittica o ad u e spesso i cani partecipanti devono seguire...