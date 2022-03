Eliminare dalle pelli l eccesso d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eliminare dalle pelli l eccesso d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESSICCARE

Significato/Curiosita : Eliminare dalle pelli l eccesso d acqua

Soprattutto di agrippa, che fece riversare nel sistema fognario anche l'acqua in eccesso degli acquedotti e che lo rese così spazioso che poteva essere percorso...

Interessanti sono certamente quelle denominate "essiccatoi a spruzzo". l'idea di essiccare con questa metodologia nasce nei primi del novecento, quando sr. stauf... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 marzo 2022

