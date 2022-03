Costanza nel tempo della temperatura di un corpo o di un sistema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costanza nel tempo della temperatura di un corpo o di un sistema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ISOTERMIA

Significato/Curiosita : Costanza nel tempo della temperatura di un corpo o di un sistema

Covalente polare. in condizioni di temperatura e pressione normali si presenta come un sistema bifase, costituito da un liquido incolore e insapore (che...

Contiene il lemma di dizionario «isotermia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su isotermia (en) isoterma, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 marzo 2022

