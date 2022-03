Le auto che consumano poca benzina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le auto che consumano poca benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : UTILITARIE

Significato/Curiosita : Le auto che consumano poca benzina

Tra utilitarie e superutilitarie. mentre quest'ultima categoria riprese il concetto delle utilitarie degli anni precedenti, il termine utilitaria ha cominciato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 marzo 2022

