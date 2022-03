Articoli per legare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Articoli per legare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORDAMI

Significato/Curiosita : Articoli per legare

O se ne limita temporaneamente la capacità sensoriale. è possibile sia legare con corde, sia con corsetti, cappucci, bavagli, o catene, eccetera. in generale...

La rafia è una fibra tenace e grossolana, impiegata nell'industria dei cordami, nella cesteria e negli articoli da intreccio, come stuoie e borse in sostituzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 marzo 2022

Altre definizioni con articoli; legare; Esposizione di articoli ; S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi; articoli di carattere culturale dei quotidiani; L attività di chi scrive articoli ; Si usa per legare i pacchetti; La presa per collegare periferiche a un computer; Collegare , congiungere; Relegare all inferno; Cerca nelle Definizioni