Argini a scarpata - Cruciverba

TERRAPIENI

Fra la sponda e l'argine maestro. allorché la sponda fluviale corrisponde alla scarpata arginale, non esistendo la piarda, l'argine stesso viene denominato...

Il terrapieno è un accumulo di terreno realizzato artificialmente per vari scopi. può essere sistemato in modo da autosostenersi oppure raccolto all'interno...

Altre definizioni con argini; scarpata; Margini di fazzoletto; Come un fiume uscito dagli argini ; Rinforzare i margini ; Quello degli argini causa l'inondazione; Argine a scarpata per rinforzare muri o per difesa militare; scarpata costiera a picco; Muri a scarpata dei bastioni; scarpata a picco; Cerca nelle Definizioni