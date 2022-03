La zona del Salernitano con Marina di Camerota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona del Salernitano con Marina di Camerota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CILENTO

Significato/Curiosita : La zona del salernitano con marina di camerota

Castellabate, marina di camerota, montecorice, palinuro, pioppi, sapri e scario. notevole importanza turistica hanno altresì il capoluogo salerno e l'area di capaccio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cilento (disambigua). il cilento è un'area territoriale della provincia di salerno, nella campania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

