Vento caldo del Sahara - Cruciverba

Significato/Curiosita : Vento caldo del sahara

Vedi scirocco (disambigua). lo scirocco (dall'arabo sharq/oriente) è un vento caldo proveniente da sud-est. tale direzione è indicata simbolicamente nella...

Il simun o simùn è un vento forte, secco e polveroso che soffia nel sahara, in algeria, in israele, in giordania, in siria e nel deserto arabo. è anche...