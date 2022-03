Il vegetariano non vi entra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vegetariano non vi entra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MACELLERIA

Significato/Curiosita : Il vegetariano non vi entra

Questo tipo di alimentazione non costituisce un regime vegetariano poiché fa del pescato una parte centrale della dieta e non costituisce neanche un regime...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

