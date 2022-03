Ha valore di tanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha valore di tanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASSAI

Significato/Curiosita : Ha valore di tanto

assaí è un comune del brasile nello stato del paraná, parte della mesoregione del norte pioneiro paranaense e della microregione di assaí.

Altre definizioni con valore; tanto; Compie atti di grande valore ; valore intrinseco; Tre carte d ugual valore ; Un premio per il valore ; Alla __, cioè «fatto tanto per fare»; Ogni tanto c è qualcuno che... li ha visti; Vittorio nel cast del film C eravamo tanto amati; Durante, frattanto ; Cerca nelle Definizioni