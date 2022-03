Usa le ruote solo per dei brevi tratti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usa le ruote solo per dei brevi tratti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AEREO

Significato/Curiosita : Usa le ruote solo per dei brevi tratti

(per gli esseri viventi) possono essere mantenuti solo per brevi tratti o in condizioni particolari. le maggiori velocità ufficialmente registrate per...

Cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). l'aeroplano (anche aereo) è un aeromobile dotato di ali rigide, piane e solitamente fisse che, sospinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

