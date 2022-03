Usa piatti e grancassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usa piatti e grancassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BATTERISTA

Significato/Curiosita : Usa piatti e grancassa

Vedi grancassa (album). la grancassa, in inglese bass drum o anche kick drum (poiché, prima dell'invenzione del pedale per cassa, la grancassa veniva...

Dizionario «batterista» wikimedia commons contiene immagini o altri file su batterista drumsportal, il portale italiano della batteria e dei batteristi (en)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con piatti; grancassa; Frutto estivo dalla forma molto appiatti ta; piatti di carne tagliata a cubetti e verdure; piatti no per mozziconi e fiammiferi; A tavola si mette su un apposito piatti no; Si suonano con la grancassa ; Nella grancassa e nel gong; Cerca nelle Definizioni