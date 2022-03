Si usa per legare i pacchetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per legare i pacchetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPAGO

Significato/Curiosita : Si usa per legare i pacchetti

Lo spago, o gavetta, è un tipo di corda sottile. composto da uno o più trefoli di fibra tessile ritorti, quella maggiormente usata è il lino ma può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con legare; pacchetti; La presa per collegare periferiche a un computer; Collegare , congiungere; Relegare all inferno; Allegare o comprendere; Si vendono in pacchetti ; Involucro protettivo che scoppietta nei pacchetti ; Un insieme di pacchetti di sigarette; Possono esser contenute in pacchetti detti morbidi;