L unico Dio per il muezzin - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ALLAH

L unico dio per il muezzin

) è la chiamata islamica alla preghiera, di norma fatta dal muezzin. il muezzin cinque volte al giorno recita l'adhan dal minareto della moschea...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi allah (disambigua). allah (in arabo: , allah, pronunciato in italiano [al'la]) è una parola araba... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

