Una telecamera ridottissima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una telecamera ridottissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una telecamera ridottissima

Trasformare una webcam standard in una telecamera ad infrarossi - video che mostra come convertire in pochi minuti una normale webcam in una telecamera sensibile...

digitale – che attiene alle dita (es: impronta digitale, forma digitale, etc.); digitale – tipo di rappresentazione numerica dell'informazione. si contrappone...