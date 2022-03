Una strada che evita di entrare in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una strada che evita di entrare in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TANGENZIALE

Significato/Curiosita : Una strada che evita di entrare in citta

"strada statale 1" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ss1. la strada statale 1 via aurelia (ss 1) è una delle più importanti strade...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

