Ha una sola fila di denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha una sola fila di denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MASCELLA

Significato/Curiosita : Ha una sola fila di denti

Smembra con i denti. questo rettile, infatti è dotato di una sola fila di denti nella mandibola che si incastra con una doppia fila di denti nella mascella;...

Disambiguazione – "mascella" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mascella (disambigua). l'osso mascellare è un osso dello splancnocranio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con sola; fila; denti; L ambiente agli antipodi del sola io; Isola presso Napoli; Un angolo individuato dall ago della bussola ; L isola di Candia; Prima di infila rli, bisogna aprirli; Si infila per andare a letto; Tipo di industria che pro-duce fila ti; Si usava per fila re; Il complesso di tutti i credenti in Gesù; Sorridenti ; Lo usa spesso il denti sta; Lo è il frutto che allappa i denti ; Cerca nelle Definizioni