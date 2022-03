Una porta che in genere si apre sul giardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una porta che in genere si apre sul giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANCELLO

Significato/Curiosita : Una porta che in genere si apre sul giardino

Caccia. sul fianco destro del castello si apre la porta dei carmini, mentre più indietro si trova la cosiddetta ponticella di ludovico il moro, una struttura...

Vedi cancello (disambigua). disambiguazione – "cancelli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cancelli (disambigua). un cancello è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

porta no il sangue al cuore; Lo porta la notte; Non porta scarpe; porta r via con destrezza; Numeri di vario genere ; Il genere dei programmi come Zelig; Un genere di lotta; I formaggi in genere ; Lo è il frutto che si apre spontaneamente; apre ogni porta; apre un ipotesi; La bimba dei cartoni cui le capre tte fanno Ciao!; Grosso fiore da giardino ; Una macchina indispensabile per il giardino ; Un giardino con i custodi; giardino di fiori spinosi;