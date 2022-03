Una pietra per coperture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pietra per coperture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARDESIA

Significato/Curiosita : Una pietra per coperture

Cemento; coperture di lastre in fibrocemento; coperture di lastre in pietra (lose, beole, piode, chianche, tetti in ardesia liguri); coperture di lastre...

Stai cercando il colore che trae il nome da questa roccia, vedi ardesia (colore). l'ardèsia (detta anche pietra di lavagna) è una roccia metamorfica di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

