Una classifica da competizioni sciistiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una classifica da competizioni sciistiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COMBINATA

Significato/Curiosita : Una classifica da competizioni sciistiche

La 3-tre è una tra le più antiche competizioni mondiali di sci alpino; è stata fondata nel 1949 e la sua prima edizione ha avuto luogo nel 1950. in origine...

combinata alpina – specialità olimpica dello sci alpino combinata nordica – specialità olimpica dello sci nordico combinata – specialità dello sci acrobatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con classifica; competizioni; sciistiche; La classifica dei migliori tennisti; Li classifica la Scala Mercalli; Una classifica di canzoni; Per un pelo non chiude lui la classifica ; Campo di gara per competizioni con i sulky; Donne in competizioni motoristiche; Motoscafo per competizioni ; competizioni sportive che impegnano gli atleti; È una delle più note piste sciistiche italiane; Cerca nelle Definizioni