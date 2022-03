Uccise il generale Sisara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccise il generale Sisara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Uccise il generale sisara

4:7-24) in cui si narra delle lotte fra gli israeliti e sisera, o sisara, giovane generale delle truppe di canaan, e di come la profetessa debora, accompagnata...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio, vedi giaele (nome). giaele (in ebraico "stambecco della nubia") è un personaggio del libro dei giudici...