Si tirano in barca - Cruciverba

Si tirano in barca.

Soluzione 4 lettere : REMI

Significato/Curiosita : Si tirano in barca

Costa, in bassi fondali ed azionata manualmente. la tecnica di pesca con la sciabica prevede di mantenere un capo della rete a terra mentre una barca a remi...

Disambiguazione – se stai cercando il singolo discografico, vedi remi - le sue avventure (singolo). remi - le sue avventure ( ie naki ko) è una serie televisiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

