Tira l aratro - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TRATTORE

Significato/Curiosita : Tira l aratro

Viene dal canto delle lavandaie: nel campo metà arato e metà no, resta un aratro senza i buoi che sembra dimenticato tra la nebbia che si leva. e dal canale...

Trainate dal trattore (come l'aratro) o agganciate alla sua presa di potenza (come lo bdiconcime) vengono dette macchine operatrici. il trattore nasce nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

