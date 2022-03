Un tipo di distribuzione del motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di distribuzione del motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MONOALBERO

Significato/Curiosita : Un tipo di distribuzione del motore

Aste e bilancieri", è un particolare tipo di distribuzione utilizzata sui motori a quattro tempi. la distribuzione ohv consta di uno o due alberi a camme...

La distribuzione monoalbero, nota in inglese con la sigla sohc, cioè single over head camshaft, designa la distribuzione, nei motori a quattro tempi, formata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

La distribuzione monoalbero, nota in inglese con la sigla sohc, cioè single over head camshaft, designa la distribuzione, nei motori a quattro tempi, formata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con tipo; distribuzione; motore; Produce la tipo ; L ambiente agli antipo di del solaio; Quello che ci vuole per gabbare un tipo astuto!; tipo di gas usato come anestetico; La distribuzione dei vagoni sui binari; Dispositivi che regolano la distribuzione di fluidi; Il reparto addetto alla distribuzione ; distribuzione del mazzo di carte da gioco; Parte del motore ; motore da supersonico; Se il motore non lo tiene, si spegne; Indicano la potenza del motore dell automobile;