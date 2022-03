Tiene l animo in sospeso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene l animo in sospeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIMORE

Significato/Curiosita : Tiene l animo in sospeso

Differenti a seconda del suo grado di intensità: timore ansietà paura fobia panico terrore orrore il timore è la forma meno intensa della paura e si determina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con tiene; animo; sospeso; Manifestazione che si tiene ogni anno a Verona; Ciò che contiene si distingue... per l età; Si trattiene in apnea; Si trattiene sott acqua; Lo stato d animo di chi si sente rapito; Tenera nell animo ; Disposizioni d animo ; Lo concede il magnanimo ; Tiene il cuore sospeso ; Se non si salda. resta in sospeso ; È sospeso nell altalena; Come può essere sospeso un sacerdote; Cerca nelle Definizioni