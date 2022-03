Tenersi in attività - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenersi in attività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ESERCITARSI

Significato/Curiosita : Tenersi in attivita

Di elaborare una serie di adattamenti che consentissero loro di tenersi in attività ventilando i polmoni a intervalli relativamente lunghi, un quadro...

L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, colloquialmente nota come "foglio rosa" per via della colorazione del fronte, è un'autorizzazione amministrativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

