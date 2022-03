Il teatro milanese dedicato a Giorgio Gaber - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il teatro milanese dedicato a Giorgio Gaber. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LIRICO

Significato/Curiosita : Il teatro milanese dedicato a giorgio gaber

vedi giorgio gaber (album). disambiguazione – "gaber" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gaber (disambigua). giorgio gaber, pseudonimo...

Componente aulica e moraleggiante lascia spazio all'elemento propriamente lirico, e in queste opere, che si collocano in una posizione sospesa fra l'estetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con teatro; milanese; dedicato; giorgio; gaber; teatro di Venezia; La Villoresi del teatro ; Un sibilo che smorza gli applausi a teatro ; Il grande anfiteatro fatto costruire da Vespasiano; Delio, poeta milanese ; Quella alla milanese è impanata e fritta; Accademia milanese di belle arti; Le fettine alla milanese ; Canale Mediaset dedicato ai film; Canale tematico Mediaset dedicato ai film; dedicato a Dio; Il tempio romano dedicato a tutti gli dei lat; giorgio o Giovanni per gli amici; giorgio romanziere; Non è star sopra un albero, per giorgio Gaber; Un giorgio di cinema e TV; Non è star sopra un albero, per Giorgio gaber ; Iniziali di gaber ; C'è solo quella in una canzone di Giorgio gaber ; Quella di Giorgio gaber è blu; Cerca nelle Definizioni