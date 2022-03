Li sviluppa lo sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li sviluppa lo sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MUSCOLI

Significato/Curiosita : Li sviluppa lo sport

lo sport è l'insieme di attività motorie che impegna — a livello agonistico oppure di esercizio — le capacità psicofisiche dell'atleta, che svolge una...

Dell'apparato locomotore. ci sono diversi tipi di muscoli. in base alla morfologia, possiamo distinguere: muscoli striati scheletrici, che presentano caratteristiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con sviluppa; sport; sviluppa to verticalmente; Le sviluppa no i cibi; Armi tedesche V2 sviluppa te da Von Braun; Si sviluppa in testa; Produce le auto sport age; Le sport ive come Vanessa Ferrari; Esport a tappeti pregiati; sport praticato sulla neve o in acqua; Cerca nelle Definizioni