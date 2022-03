Suffisso latino usato per i comparativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suffisso latino usato per i comparativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IOR

Significato/Curiosita : Suffisso latino usato per i comparativi

Al grado comparativo; in alcuni dialetti si trova talvolta un uso aggettivale (es. la meglio gioventù). provengono dal latino altri comparativi e superlativi...

L'istituto per le opere di religione (acronimo: ior), comunemente conosciuto come "banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della santa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

