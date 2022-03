È stupida per antonomasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stupida per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OCA

Significato/Curiosita : E stupida per antonomasia

Quello di "persona stupida". dunque la parola "boche", unita al prefisso "al" indicante i tedeschi, forma l'espressione "persona stupida tedesca". in seguito...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oca. oca (plurale oche) è il nome italiano di un numero considerevole di uccelli, appartenenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

