Lo studio delle profondità del mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo studio delle profondità del mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : OCEANOGRAFIA

Significato/Curiosita : Lo studio delle profondita del mare

delle sue acque e per i fenomeni di distacco di tale materiale dai suoi fondali, la bibbia, nel pentateuco lo cita invece come mar salato, mare del deserto...

Commons contiene immagini o altri file su oceanografia oceanografìa, su sapere.it, de agostini. (en) oceanografia, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

