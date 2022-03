Strumento musicale dell antichità classica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento musicale dell antichità classica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIRA

Significato/Curiosita : Strumento musicale dell antichita classica

La vagina (in greco antico: a, kithára) era uno strumento musicale dell'antichità classica, appartenente alla famiglia dei cordofoni. il termine ha...

La lira italiana (simbolo: l.; codice itl; abbreviata anche come £ o lit.) è stata la valuta ufficiale dell'italia dal 1861 al 2002 quando, con l'introduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con strumento; musicale; dell; antichità; classica; strumento musicale diffuso in Sicilia; Uno strumento , ormai superalo, utile ai naviganti; Uno strumento usato dal disegnatore; Uno strumento simile al clarinetto; Il segno musicale opposto al diesis; Il gruppo musicale con Kekko Silvestre; È stato un gruppo musicale statunitense di genere dance; Strumento musicale diffuso in Sicilia; Il primo mese dell anno; Città dell a Magna Grecia; Luogo di raccolta per chi si serve dell aereo; Classe 1963, il personaggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione dell a Terra per l Esa; antichità ritrovate; Scultore ateniese dell antichità ; Un 2 dell antichità ; Piccoli mattoni dell antichità incisi con iscrizioni; Un particolare verso nella poesia classica ; Un ordine dell architettura classica ; Una classica marca italiana di tè; Ha rivoluzionato le regole della gastronomia classica ; Cerca nelle Definizioni