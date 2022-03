La sponda di cemento del lago artificiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sponda di cemento del lago artificiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DIGA

Significato/Curiosita : La sponda di cemento del lago artificiale

lago di cecìta è un lago artificiale situato nella provincia di cosenza. il lago cecìta, detto anche mucone, è un lago artificiale realizzato per la produzione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi diga (disambigua). una diga è uno sbarramento artificiale permanente, fisso o mobile, atto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

sponda rialzata per corsi dacqua; La sponda meno soda; sponda di burrone; I tifosi di calcio genovesi di sponda rossoblu; Il cemento ... di una città dell Oregon; Apparecchio che serve a determinare il tempo di presa di un cemento o di una malta; In cemento e in carta; La usa il muratore per distribuire il cemento ; Il lago del Syr Darya; Lo sono i nativi di lago s; In quelle boliviane c è il lago Titicaca; __-a lago : residenza di Trump; Innesto artificiale di un tratto di vena; La diga lo forma artificiale ; Un visone... artificiale ; La seta artificiale ;