Lo spartiacque della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spartiacque della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PRUA

Significato/Curiosita : Lo spartiacque della nave

Invaso e annesso dall'iraq. fu anche un evento mediatico che segnò uno spartiacque nella storia dei media: fu infatti definita la prima guerra del villaggio...

Qui. se stai cercando la località balneare tedesca, vedi seebad prora. la prua (o prora, termine più arcaico) è l'insieme di strutture della parte anteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

