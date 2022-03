Sono tutti alati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tutti alati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UCCELLI

Significato/Curiosita : Sono tutti alati

Gli ussari alati di polonia (husaria in lingua polacca) furono il corpo militare che costituì il nerbo delle forze di cavalleria dell'esercito del regno...

Di elena ai 3 m dell'uccello elefante, un uccello malgascio estinto inadatto al volo. tutti gli uccelli (tranne i moa e gli uccelli elefanti) hanno i... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con sono; tutti; alati; Possono essere di uva, di riso e di caffè; Chi lo disse Io sono innocente del sangue di quel giusto; Le più grosse sono quelle di cocco; Se sono orecchiabili s imparano subito; Tendono tutti al traguardo; Cantano tutti assieme; Il complesso di tutti i credenti in Gesù; Non si dà a tutti ; L arte per i palati fini; I suoi semi si offrono, salati , con gli aperitivi; Tre famosi mostri alati ; È unita al Palati nato; Cerca nelle Definizioni