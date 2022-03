Ci sono quelli di prima necessità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli di prima necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GENERI

Significato/Curiosita : Ci sono quelli di prima necessita

Citazioni sulla necessità wikizionario contiene il lemma di dizionario «necessità» voce determinismo in nicola ubaldo, atlante illustrato di filosofia, firenze...

Scienze naturali il genere (o genus) è una categoria che raggruppa le specie, in quanto aventi caratteristiche comuni tra loro. più generi vengono a loro volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

