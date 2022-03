Ci sono quelle di clausura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelle di clausura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONACHE

Significato/Curiosita : Ci sono quelle di clausura

Disambiguazione – "clausura" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi clausura (disambigua). la regola di clausura (dal latino claudere, "chiudere")...

Anche delle attività lavorative. le monache buddhiste trascorrono una vita pressoché identica a quelle dei monaci maschi, e come questi si radono il capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

