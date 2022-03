Soldato del genio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldato del genio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Soldato del genio

L'arma del genio è un'arma dell'esercito italiano, specializzata nei compiti tipici del genio militare. a roma, in via lungotevere della vittoria, è situato...

Ernesto pontieri (nocera terinese, 4 settembre 1896 – roma, 4 maggio 1980) è stato uno storico e accademico italiano, ricordato per le qualità di storico...