E simile all autobus - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TORPEDONE

Significato/Curiosita : E simile all autobus

L'autobus (spesso abbreviato solo in bus e noto anche come corriera) è un mezzo di trasporto automotore riservato alle persone e ai loro rispettivi bagagli...

Notevolmente più grandi: da ciò il nome torpedone. in italia, nella seconda metà degli anni trenta, il termine torpedone venne altresì utilizzato obbligatoriamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

