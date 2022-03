Sforna bastoni e rosette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sforna bastoni e rosette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANIFICIO

Significato/Curiosita : Sforna bastoni e rosette

Citazioni di o su panificio wikizionario contiene il lemma di dizionario «panificio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su panificio

Altre definizioni con sforna; bastoni; rosette; Appena sforna te; sforna fusilli e trenette; Si sforna con la pala; Lo sono i biscotti appena sforna ti; Prima di cuori e di bastoni ; Lunghi bastoni ; Si usano per fare bastoni ; Si gioca a cavallo, con lunghi bastoni ; Si vende anche in filoni e rosette ; Fa rosette e baguette; In meccanica sono anche dette rosette ; Cerca nelle Definizioni