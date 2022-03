Severe nell educare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Severe nell educare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : RIGIDE

Significato/Curiosita : Severe nell educare

Ha deciso di tenere con sé, e di educare a suo modo. egli infatti, a differenza del fratello micione, è un padre severo e austero, che esercita sul figlio...

Riproduci file multimediale un disco rigido o disco fisso — nonché denominati con le locuzioni inglesi hard disk drive (abbreviato comunemente in hard... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con severe; nell; educare; Non severe , indulgenti; Sono severe per chi non le rispetta; Le sue misure sono state... molto severe ; Estreme e severe come possono essere le decisioni; Sono vuoti nell interregno; Si cambiano nell o zapping; Martinell a; La piazza centrale nell antica Grecia; Una cura per rieducare gli arti; Molto severo nell educare ; Rigidi nell’educare ; Formare ed educare ; Cerca nelle Definizioni