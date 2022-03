Si fa sentire quando è preso... a bastonate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa sentire quando è preso... a bastonate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAM TAM

Significato/Curiosita : Si fa sentire quando e preso... a bastonate

Emettere suoni. solo quando, moribondo, sarà raggiunto dai suoi due cuccioli, che verranno celermente e facilmente uccisi a bastonate dal conte, emetterà...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tam-tam (disambigua). il tam-tam è uno strumento musicale idiofono affine al gong, ma con suono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

