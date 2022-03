Il segno musicale opposto al diesis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il segno musicale opposto al diesis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BEMOLLE

Significato/Curiosita : Il segno musicale opposto al diesis

Notazione musicale, il diesis () è un'alterazione, in senso crescente, dell'intonazione della nota cui si riferisce. ovvero, il simbolo diesis scritto...

Parziale eccezione dell'inglese, in cui il bemolle è chiamato "flat" (piatto). esiste anche il doppio bemolle (), che indica un decremento di frequenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con segno; musicale; opposto; diesis; S imbracciano al tiro a segno ; I chiodini... da disegno ; Simbolo, segno distintivo; Nel vaglia e nell assegno ; Il gruppo musicale con Kekko Silvestre; È stato un gruppo musicale statunitense di genere dance; Strumento musicale diffuso in Sicilia; Linea musicale ; L opposto di biasimo; Ha opposto in basso; È opposto a OSO; opposto a dorsale; E opposto al diesis ; Il tono non alterato da diesis o bemolle; Vale come un La diesis ; Cerca nelle Definizioni