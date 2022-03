Scambiata per altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scambiata per altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONFUSA

Significato/Curiosita : Scambiata per altri

Da un sistema e scambiata con altri sistemi, mentre il lavoro corrisponde solamente alla parte di energia meccanica che è scambiata. per un sistema scleronomo...

confusi e felici è un film del 2014 diretto da massimiliano bruno. roma. marcello è uno psicanalista alle prese con una cricca alquanto particolare di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

