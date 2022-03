Sancì la nascita della Lega Lombarda nel 1167 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sancì la nascita della Lega Lombarda nel 1167. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : GIURAMENTO DI PONTIDA

Significato/Curiosita : Sanci la nascita della lega lombarda nel 1167

Di venezia, il 7 aprile 1167, presso l'abbazia di pontida della concordia con i comuni della lega veronese e della lega lombarda in chiave anti-ghibellina...

Il giuramento di pontida, secondo la tradizione, sarebbe stata una cerimonia che avrebbe sancito il 7 aprile 1167, nell'abbazia di pontida, vicino a bergamo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

