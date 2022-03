Sale sul minareto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sale sul minareto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sale sul minareto

Voluti, quali la erezione di minareti islamici. il comitato fece notare, tra l'altro, che "la costruzione di un minareto non ha significato religioso...

Nella liturgia islamica, il muezzin (pron. [mue'in]; in turco müezzin, dall'arabo muadhdhin) o muezzino, anticamente chiamato in italia talacimanno...