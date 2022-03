Roccia vulcanica per costruzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roccia vulcanica per costruzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TUFO

Significato/Curiosita : Roccia vulcanica per costruzioni

Napoletano, per esempio, è prodotto dall'attività vulcanica dei campi flegrei e si è formato dalla cenere vulcanica di colore biancastro detta "pozzolana" (lapis...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tufo (disambigua). il tufo (in latino: tofus o tophus) è una roccia magmatica effusiva, in particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con roccia; vulcanica; costruzioni; Una roccia come il quarzo; Ogni processo di formazione della roccia ; È doppia nella roccia ; Straziato rimbalzando di roccia in roccia ; Una roccia vulcanica durissima; Pietra di origine vulcanica ; Lago del Napoletano di origine vulcanica ; La vasca... vulcanica ; Un esperto di costruzioni abbrev; costruzioni di molti piani; Le celebri costruzioni di Alberobello; Un esperto di costruzioni ;