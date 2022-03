Risi e : piatto veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risi e : piatto veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BISI

Significato/Curiosita : Risi e : piatto veneto

risi e bisi (in lingua veneta rixi e bixi) è un piatto veneto, tipico della cucina veneziana, vicentina e veronese, a base di riso e piselli. si tratta...

risi e bisi (in lingua veneta rixi e bixi) è un piatto veneto, tipico della cucina veneziana, vicentina e veronese, a base di riso e piselli. si tratta...

