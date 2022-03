Rifiuta gli alcolici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifiuta gli alcolici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASTEMIO

Significato/Curiosita : Rifiuta gli alcolici

Associati. il riciclo dei rifiuti è una pratica comune nella storia umana. nei periodi in cui le risorse erano scarse, gli studi archeologici di antiche...

Pete e il suo odio per il padre alcolizzato, motivo per cui era diventato astemio, ammettendo anche di averne provocato la morte e poi bruciato il corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

